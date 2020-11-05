***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2020 09:45
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Şirketimizin 04.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8520 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,31-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886287
BIST
12:121.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.173
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168
|
1.178
En Düşük
1.170
12:128,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4795
En Düşük
8,4114
12:129,9706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0908
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9751
En Düşük
9,8472
12:12522,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 6,39
|Açılış
|: 521,92
|
|Önceki Kapanış
|: 515,85
|
522,67
En Düşük
514,93
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BLCYT
|6,60
|8.516.296
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,41
|4.791.128
|% 10,00
|
|DITAS
|30,60
|1.969.353
|% 9,99
|
|PKENT
|786,50
|26.741
|% 9,98
|
|MEGAP
|14,90
|3.530.898
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,50
|1.548.693
|% -10,00
|
|EUYO
|10,44
|2.981.706
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,68
|689.541
|% -9,98
|
|ARTI
|5,59
|106.685
|% -9,98
|
|UZERB
|29,62
|327.627
|% -9,97
|
|PETKM
|4,33
|486.142.541
|% 1,64
|
|GARAN
|6,93
|450.861.968
|% 0,00
|
|SISE
|6,54
|395.748.014
|% 1,08
|
|KRDMD
|3,36
|367.740.689
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,79
|353.294.494
|% 5,29
|
|SKBNK
|1,79
|353.294.494
|% 5,29
|
|TSKB
|2,12
|350.327.645
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,54
|321.944.302
|% 2,83
|
|ALBRK
|1,70
|204.577.225
|% 3,66
|
|PETKM
|4,33
|486.142.541
|% 1,64
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4585
|8,4644
|% 0,51
|
|Euro
|9,9623
|9,9706
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,9839
|11,0389
|% 0,75
|
|Frank
|9,2737
|9,3295
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2506
|2,2619
|% 0,54
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|12,97
|
|Altın Gr.
|521
|521
|5,28
|
|Cumhuriyet
|3.449
|3.501
|13,00
|
|Tam
|3.434
|3.521
|13,45
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|6,51
|
|Çeyrek
|833
|852
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,50
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,18
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-0,24
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:23NATEN
Yüzde 6.78 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 981 adet işlem
-
12:22XU100
Endeks 1, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 8, 240.00 milyon TL de
-
12:22TDGYO
Yüzde 4.30 oranında artışla 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 616 adet işlem
-
12:19EGSER
Yüzde 5.82 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 505, 962 adet işlem
-
12:18EUHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 401, 926 adet işlem