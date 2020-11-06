***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.11.2020 09:22
dan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886507
BIST
10:131.184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.186
En Düşük
1.178
10:138,4439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0279
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,4631
En Düşük
8,4044
10:139,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
10,0121
En Düşük
9,9273
10:13527,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,39
|Açılış
|: 527,16
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
528,23
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler10:13
|GEDZA
|19,03
|4.894.546
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|9.524.655
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,08
|1.247.932
|% 9,95
|
|RODRG
|11,18
|1.223.047
|% 9,93
|
|BALAT
|10,08
|601.554
|% 9,92
|
|UZERB
|26,66
|149.376
|% -9,99
|
|DARDL
|25,48
|1.192.566
|% -9,96
|
|EUYO
|9,40
|178.337
|% -9,96
|
|EUKYO
|3,56
|461.853
|% -9,87
|
|ETYAT
|5,12
|601.216
|% -9,86
|
|ODAS
|3,60
|121.175.989
|% 0,28
|
|SKBNK
|1,87
|83.522.406
|% 2,75
|
|KCHOL
|15,56
|68.828.253
|% 2,37
|
|TSKB
|2,14
|61.600.733
|% 0,94
|
|SISE
|6,62
|56.669.116
|% -0,15
|
|SKBNK
|1,87
|83.522.406
|% 2,75
|
|ODAS
|3,60
|121.175.989
|% 0,28
|
|TSKB
|2,14
|61.600.733
|% 0,94
|
|ALBRK
|1,73
|37.681.722
|% 1,76
|
|DOHOL
|2,60
|50.910.396
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4383
|8,4439
|% 0,33
|
|Euro
|9,9857
|9,9978
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,0581
|11,1136
|% 0,26
|
|Frank
|9,3234
|9,3796
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2470
|2,2583
|% 0,45
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-9,33
|
|Altın Gr.
|528
|528
|0,16
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.526
|38,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|38,34
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|18,55
|
|Çeyrek
|838
|858
|9,27
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-0,88
|