***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 10:30
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8542 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,12-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887042
BIST
11:451.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 28,24
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:458,2608
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -0,2585
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:459,8137
En Yüksek
|Değişim
|: -3,09%
|| -0,3127
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:45520,75
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -14,07
|Açılış
|: 520,75
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:43
|MARTI
|2,64
|12.204.746
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.004.071
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.775.816
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|188.661.822
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,33
|1.365.135.256
|% 5,01
|
|AKBNK
|5,25
|345.368.355
|% 4,58
|
|ODAS
|3,66
|313.188.476
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,41
|307.999.806
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,53
|274.690.336
|% 2,32
|
|GARAN
|7,33
|1.365.135.256
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,41
|307.999.806
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|188.661.822
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|189.725.345
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,84
|159.399.780
|% 2,22
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2513
|8,2581
|% -3,07
|
|Euro
|9,7960
|9,8084
|% -3,14
|
|Sterlin
|10,8423
|10,8967
|% -2,95
|
|Frank
|9,1463
|9,2014
|% -2,98
|
|Riyal
|2,1985
|2,2095
|% -2,92
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|5,56
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-93,13
|
|Yarım
|1.667
|1.711
|-45,04
|
|Çeyrek
|836
|856
|-22,53
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,20
|40,20
|0,75
|
Seans Raporu
11:43
daha fazla
-
11:54XU100
Endeks 1, 220 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
11:52GSRAY
Yüzde 6.88 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 093, 168 adet işlem
-
11:51ISCTR
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 917, 094 adet işlem
-
11:50ISCTR
Yüzde 5.33 oranında artışla 5.73 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 893, 064 adet işlem
-
11:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, GUBRF, TCELL