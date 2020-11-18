***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2020 10:21
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8597 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,49-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889031
BIST
11:421.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.264
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260
|
1.281
En Düşük
1.264
11:427,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7679
En Düşük
7,6812
11:429,1594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0216
|Açılış
|: 9,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2150
|
9,2231
En Düşük
9,1078
11:42468,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,26
|Açılış
|: 468,01
|
|Önceki Kapanış
|: 465,76
|
468,96
En Düşük
464,34
BIST En Aktif Hisseler11:42
|LINK
|47,32
|5.202.844
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|528.825
|% 10,00
|
|YESIL
|53,10
|5.310.216
|% 9,98
|
|DOAS
|31,60
|104.310.571
|% 9,95
|
|MARKA
|9,85
|3.544.089
|% 9,93
|
|EUYO
|5,67
|3.213.920
|% -10,00
|
|UZERB
|27,94
|110.279
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|18.526
|% -9,98
|
|POLTK
|269,60
|57.155
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|5.202.448
|% -9,94
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|AKBNK
|6,20
|395.064.514
|% 3,51
|
|THYAO
|11,63
|280.808.784
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,80
|694.216.889
|% 4,87
|
|GARAN
|8,72
|1.501.426.047
|% 3,56
|
|KRDMD
|4,37
|613.737.919
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,92
|214.571.314
|% 0,52
|
|SKBNK
|1,49
|114.158.830
|% 2,05
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7057
|7,7089
|% 0,12
|
|Euro
|9,1546
|9,1594
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,2271
|10,2784
|% 0,53
|
|Frank
|8,4451
|8,4960
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0533
|2,0636
|% 0,32
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|2,62
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,26
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|-18,00
|
|Tam
|3.098
|3.176
|-15,53
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|-7,51
|
|Çeyrek
|751
|768
|-3,76
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,07
|
|B. Petrol
|44,08
|44,08
|0,33
|
Seans Raporu
11:42
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11:56XU050
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-
11:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, LINK, DOAS, MARKA, YESIL, ARTI
-
11:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, VAKKO, MARTI, UZERB, ATSYH, POLTK, TKURU