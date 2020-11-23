***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2020 10:22
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.863 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,18-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889501
BIST
11:411.334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.334
En Düşük
1.323
11:417,7922
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,1732
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
11:419,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 0,2116
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
11:41467,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 8,54
|Açılış
|: 467,39
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler11:41
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.045.460
|% 9,98
|
|KLMSN
|20,62
|45.756.073
|% 9,97
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|IDEAS
|11,80
|3.375.289
|% -8,10
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|SISE
|7,19
|1.165.234.356
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|907.181.529
|% 5,70
|
|GARAN
|9,34
|889.414.098
|% -1,16
|
|KRDMD
|4,88
|848.294.734
|% 1,46
|
|GUBRF
|50,05
|536.733.896
|% 9,47
|
|EKGYO
|2,04
|907.181.529
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,88
|848.294.734
|% 1,46
|
|SISE
|7,19
|1.165.234.356
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,12
|214.398.979
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,06
|314.068.269
|% -0,97
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7869
|7,7922
|% 2,27
|
|Euro
|9,2446
|9,2533
|% 2,34
|
|Sterlin
|10,3494
|10,4013
|% 2,49
|
|Frank
|8,5034
|8,5547
|% 2,11
|
|Riyal
|2,0659
|2,0763
|% 1,99
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|-1,27
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,20
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.120
|3,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|52,43
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|25,37
|
|Çeyrek
|741
|758
|12,68
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,12
|
|B. Petrol
|46,03
|46,03
|0,96
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:53VKGYO
Yüzde 5.71 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 208, 574 adet işlem
-
11:52SERVE
Yüzde 8.79 oranında artışla 17.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 671 adet işlem
-
11:51HLGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 096, 519 adet işlem
-
11:49XU100
Endeks 1, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 11, 076.00 milyon TL de
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11:49ATLAS
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 352, 042 adet işlem