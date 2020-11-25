***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2020 09:50
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8646 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,835-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889878
BIST
14:051.339
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.340
En Düşük
1.328
14:057,9597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
14:059,4631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
14:05462,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,61
|Açılış
|: 462,59
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
466,08
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler14:03
|RODRG
|14,08
|2.487.846
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|POLTK
|425,90
|1.993.638
|% 9,99
|
|QNBFB
|76,65
|16.425.474
|% 9,97
|
|SNKRN
|5,52
|1.616.388
|% 9,96
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|CRFSA
|109,90
|14.344.629
|% -8,65
|
|TACTR
|10,98
|1.126.444
|% -8,50
|
|DERAS
|10,53
|25.405.938
|% -7,14
|
|ISBIR
|2.950,00
|931.695
|% -6,35
|
|PGSUS
|61,20
|800.946.534
|% 5,25
|
|ODAS
|3,65
|431.070.017
|% 0,83
|
|HLGYO
|3,14
|212.222.726
|% 9,79
|
|JANTS
|260,50
|135.002.902
|% 7,25
|
|RTALB
|46,16
|132.326.923
|% -3,23
|
|ODAS
|3,65
|431.070.017
|% 0,83
|
|HLGYO
|3,14
|212.222.726
|% 9,79
|
|PEKGY
|2,38
|94.742.643
|% -1,65
|
|IHLGM
|1,26
|25.155.279
|% -0,79
|
|BNTAS
|5,64
|78.609.307
|% -2,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9564
|7,9592
|% -0,58
|
|Euro
|9,4591
|9,4621
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,5631
|10,6161
|% -0,94
|
|Frank
|8,6927
|8,7451
|% -0,66
|
|Riyal
|2,1154
|2,1260
|% -0,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|1,15
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|7,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|4,19
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|2,02
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,00
|
|B. Petrol
|48,48
|48,48
|0,70
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:19ISYAT
Yüzde 5.88 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 458, 332 adet işlem
-
14:18SASA
Yüzde 4.53 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 419, 746 adet işlem
-
14:17AEFES
Yüzde 4.51 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 379, 030 adet işlem
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, SAHOL
-
14:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, PGSUS, KRDMD