***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 10:19
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.89 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,91 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906885
BIST
10:311.512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 19,84
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.514
En Düşük
1.505
10:317,1334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0531
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,1987
En Düşük
7,1131
10:318,6175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0523
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,7084
En Düşük
8,6018
10:31424,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -5,50
|Açılış
|: 424,47
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
423,88
BIST En Aktif Hisseler10:31
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|ISKPL
|23,56
|1.415.862
|% 9,99
|
|INVEO
|145,60
|5.491.158
|% 9,97
|
|BERA
|24,72
|29.853.623
|% 9,96
|
|DNISI
|17,66
|19.042.301
|% 9,96
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BTCIM
|10,67
|10.883.222
|% -9,42
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|KENT
|306,00
|597.312
|% -6,71
|
|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|KOZAL
|125,60
|316.736.979
|% 1,21
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
|
|GARAN
|9,57
|145.274.254
|% 0,95
|
|SISE
|7,61
|445.743.113
|% 2,98
|
|EKGYO
|2,47
|143.349.662
|% 1,23
|
|ODAS
|4,09
|229.994.928
|% -1,21
|
|TSKB
|1,87
|86.334.395
|% 1,63
|
|KARSN
|5,64
|236.787.536
|% 4,44
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1289
|7,1334
|% -0,74
|
|Euro
|8,6105
|8,6175
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,7360
|9,7848
|% -0,62
|
|Frank
|7,9282
|7,9760
|% -0,70
|
|Riyal
|1,8985
|1,9081
|% -0,69
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-11,77
|
|Altın Gr.
|427
|427
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|-1,09
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,16
|
|B. Petrol
|57,01
|57,01
|0,68
|
Seans Raporu
10:31
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-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 61 artarak (% 1.17 ) 1, 603
-
10:45XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 4, 315.00 milyon TL de
-
10:43DNISI
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 078, 273 adet işlem
-
10:42DZGYO
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 262, 944 adet işlem
-
10:41VERUS
Yüzde 6.91 oranında artışla 58.00 lira fiyatla işlem gören hissede 574, 871 adet işlem