***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2021 11:54
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.90 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,17 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosun
13:111.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
13:117,1668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0355
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
13:118,6123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0552
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
13:11423,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,12
|Açılış
|: 423,09
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler13:11
|EKIZ
|10,56
|3.024.806
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.321.821
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|10.621.182
|% 10,00
|
|COSMO
|12,68
|405.138
|% 9,97
|
|GEDIK
|25,84
|61.152.761
|% 9,96
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|NIBAS
|32,90
|19.800.130
|% -8,61
|
|KAPLM
|29,14
|9.781.760
|% -7,49
|
|TACTR
|27,00
|3.781.784
|% -6,44
|
|DZGYO
|5,73
|57.159.236
|% -5,29
|
|KOZAL
|122,80
|796.644.936
|% 1,24
|
|GARAN
|9,86
|714.584.241
|% 1,75
|
|ODAS
|4,13
|694.244.965
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,06
|554.398.604
|% -3,79
|
|ISFIN
|4,24
|554.130.853
|% 1,92
|
|TSKB
|1,86
|381.773.014
|% 1,09
|
|ODAS
|4,13
|694.244.965
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,06
|554.398.604
|% -3,79
|
|SKBNK
|1,49
|199.679.139
|% 0,68
|
|ISFIN
|4,24
|554.130.853
|% 1,92
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1626
|7,1668
|% -0,49
|
|Euro
|8,6073
|8,6123
|% -0,64
|
|Sterlin
|9,7401
|9,7890
|% -0,71
|
|Frank
|7,9368
|7,9846
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9038
|1,9133
|% -0,55
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-1,43
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|2.803
|2.846
|-6,00
|
|Tam
|2.793
|2.863
|-4,05
|
|Yarım
|1.350
|1.385
|-1,96
|
|Çeyrek
|677
|693
|-0,98
|
|Gümüş.Ons
|26,59
|26,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|58,02
|58,02
|0,22
|