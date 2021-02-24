***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 15:01
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,82 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912152
BIST
16:151.497
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -20,83
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
16:157,1769
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0717
|Açılış
|: 7,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1850
En Düşük
7,0712
16:158,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0783
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
16:15415,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,41
|Açılış
|: 415,93
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler16:15
|PKENT
|1.760,00
|5.857.454
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|7.119.652
|% 9,99
|
|BALAT
|9,36
|1.328.176
|% 9,99
|
|IDEAS
|35,22
|1.927.657
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|SAYAS
|17,35
|103.164.946
|% -9,96
|
|KARSN
|4,70
|80.558.423
|% -9,96
|
|TKNSA
|16,29
|333.998.653
|% -9,95
|
|THYAO
|12,85
|1.789.888.230
|% -1,31
|
|KOZAL
|135,40
|1.777.785.335
|% 1,50
|
|SASA
|38,92
|1.677.914.540
|% 7,16
|
|GUBRF
|76,65
|1.468.593.422
|% -6,81
|
|PETKM
|5,17
|1.340.436.655
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,32
|784.563.427
|% -0,85
|
|IHLAS
|0,90
|295.341.479
|% -9,09
|
|TSKB
|1,77
|464.980.396
|% -1,67
|
|PETKM
|5,17
|1.340.436.655
|% -4,79
|
|ODAS
|4,06
|973.500.358
|% 2,01
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1698
|7,1769
|% 1,01
|
|Euro
|8,7044
|8,7149
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,92
|
|Frank
|7,8643
|7,9117
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9059
|1,9154
|% 0,88
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-2,17
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,79
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|40,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|38,92
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|18,83
|
|Çeyrek
|668
|683
|9,41
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,68
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|65,31
|65,31
|0,83
|