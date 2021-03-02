***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn.Sevinç BOZKURT 01.03.2021 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Sevinç BOZKURT'un istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn.Michael Burak ŞAHİN'in atanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914563BIST