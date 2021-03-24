***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 10:25
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,88 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920106
BIST
10:561.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 16,76
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
10:567,9467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9685
En Düşük
7,8757
10:569,4614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0765
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5060
En Düşük
9,3073
10:56441,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 441,70
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.553.601
|% 9,98
|
|MERIT
|279,20
|486.925
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,58
|8.318.141
|% -7,26
|
|SONME
|72,00
|678.064
|% -5,26
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|GARAN
|7,23
|793.137.954
|% 0,42
|
|SASA
|48,64
|600.278.953
|% 2,83
|
|KOZAL
|122,60
|255.573.993
|% 3,20
|
|TUPRS
|95,75
|250.494.762
|% 3,96
|
|AVOD
|11,09
|199.651.503
|% 7,88
|
|GARAN
|7,23
|793.137.954
|% 0,42
|
|SKBNK
|1,21
|45.021.590
|% 1,68
|
|TSKB
|1,45
|53.394.662
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,24
|78.476.298
|% 0,45
|
|ODAS
|3,66
|108.272.572
|% 3,98
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9399
|7,9467
|% 0,32
|
|Euro
|9,4046
|9,4614
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,8063
|10,8605
|% -0,03
|
|Frank
|8,4251
|8,4758
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1059
|2,1164
|% -0,02
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-1,53
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,66
|63,66
|-0,75
|
Seans Raporu
10:56
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