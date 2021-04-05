***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 10:50
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,67 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923187
BIST
14:041.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,04
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.428
14:048,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0423
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:049,6272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:04454,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,73
|Açılış
|: 454,74
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
455,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:04
|MTRKS
|30,80
|153.446
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|424.124
|% 10,00
|
|SAYAS
|38,54
|110.053.502
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|197.361.860
|% 9,99
|
|DOCO
|713,30
|116.379.150
|% 9,99
|
|IEYHO
|1,17
|41.502.302
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|72.999.285
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|IZFAS
|11,89
|67.506.100
|% -8,47
|
|EKGYO
|1,96
|654.269.509
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|610.949.916
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,42
|537.952.637
|% 1,69
|
|KOZAL
|124,30
|513.154.064
|% -1,43
|
|FENER
|37,96
|490.656.369
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,96
|654.269.509
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|610.949.916
|% -0,29
|
|TSKB
|1,39
|120.660.707
|% 0,00
|
|BJKAS
|8,42
|537.952.637
|% 1,69
|
|IHLGM
|1,13
|62.233.966
|% -2,59
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1405
|8,1444
|% 0,52
|
|Euro
|9,6166
|9,6272
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2456
|11,3020
|% 0,17
|
|Frank
|8,6494
|8,7016
|% 0,41
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,72
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,73
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.990
|3.066
|19,79
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|9,58
|
|Çeyrek
|725
|741
|4,78
|