***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 11:23
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.94 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 6,13 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926598
BIST
15:231.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,66
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.384
En Düşük
1.353
15:238,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0165
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
15:239,7287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0120
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7349
En Düşük
9,6646
15:23454,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 454,57
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
455,52
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MTRKS
|49,56
|6.296.598
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.098.570
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.490.854
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.078.419
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|249.464.344
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|10.017.166
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|17.951.273
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,01
|909.969.969
|% 3,72
|
|GARAN
|6,68
|840.616.166
|% 0,91
|
|FENER
|33,22
|523.771.428
|% 6,13
|
|KOZAL
|113,20
|458.175.308
|% 1,16
|
|THYAO
|11,69
|452.244.607
|% -2,34
|
|EKGYO
|1,77
|413.821.436
|% -2,75
|
|TSKB
|1,27
|252.864.595
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,05
|368.363.907
|% -0,97
|
|GARAN
|6,68
|840.616.166
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,10
|82.240.340
|% -1,79
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1616
|8,1667
|% 0,21
|
|Euro
|9,7184
|9,7264
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1538
|11,2097
|% -0,12
|
|Frank
|8,7829
|8,8358
|% -0,21
|
|Riyal
|2,1674
|2,1783
|% 0,05
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|-0,55
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.003
|3.048
|-4,00
|
|Tam
|2.988
|3.064
|-4,42
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|-2,14
|
|Çeyrek
|724
|741
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,06
|
|B. Petrol
|63,91
|63,91
|0,63
|