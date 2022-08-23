***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2022 11:45
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 22.08.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057737
BIST
12:283.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,11
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
12:2818,1439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1472
En Düşük
18,0790
12:2818,0776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
12:281.022,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.022,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler12:28
|HKTM
|17,71
|2.716.448
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.516.595
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.338.574
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|84.431.323
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|SANFM
|16,72
|18.785.346
|% -7,62
|
|YGYO
|1,03
|30.471.001
|% -7,21
|
|KLRHO
|20,54
|4.954.023
|% -4,55
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|ELITE
|18,42
|37.332.945
|% -4,16
|
|THYAO
|70,55
|6.700.950.636
|% 4,06
|
|YKBNK
|6,20
|2.214.049.813
|% -1,27
|
|AKBNK
|11,35
|1.879.831.436
|% -1,13
|
|GARAN
|23,68
|1.614.688.671
|% 2,60
|
|ISCTR
|8,39
|1.588.383.247
|% 2,32
|
|YKBNK
|6,20
|2.214.049.813
|% -1,27
|
|EKGYO
|3,96
|1.173.719.698
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,37
|585.716.589
|% 3,49
|
|ISCTR
|8,39
|1.588.383.247
|% 2,32
|
|AKBNK
|11,35
|1.879.831.436
|% -1,13
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1415
|18,1439
|% 0,19
|
|Euro
|18,0686
|18,0776
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,3672
|21,4744
|% 0,01
|
|Frank
|18,7939
|18,9071
|% 0,46
|
|Riyal
|4,8137
|4,8378
|% 0,11
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|3,86
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,13
|
|Cumhuriyet
|6.816
|6.919
|1,00
|
|Tam
|6.852
|6.901
|-15,00
|
|Yarım
|3.339
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.686
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,23
|
Seans Raporu
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