***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2022 09:42
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 23.08.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057911
BIST
10:543.097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 36,40
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.100
En Düşük
3.075
10:5418,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1757
En Düşük
18,1333
10:5418,1878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0960
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,2374
En Düşük
18,0804
10:541.029,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.029,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.030,30
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler10:54
|BRMEN
|2,20
|189.528
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|2.477.739
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,16
|17.130.951
|% 9,98
|
|KLNMA
|20,64
|1.965.341
|% 9,96
|
|TLMAN
|41,54
|33.635.883
|% 9,95
|
|COSMO
|29,28
|787.339
|% -9,96
|
|BRKO
|1,87
|93.386
|% -9,66
|
|MMCAS
|4,08
|131.009
|% -7,27
|
|GRNYO
|3,76
|56.400
|% -7,16
|
|OBASE
|16,28
|62.040.178
|% -6,54
|
|THYAO
|69,25
|1.683.067.296
|% 0,87
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|GARAN
|24,28
|522.637.127
|% 3,67
|
|ISCTR
|7,58
|1.466.142.961
|% 0,66
|
|EKGYO
|3,84
|649.757.587
|% 1,05
|
|YKBNK
|6,18
|668.895.012
|% 2,32
|
|ALBRK
|2,44
|195.537.464
|% 3,83
|
|DOHOL
|5,06
|388.428.061
|% 2,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1582
|18,1757
|% 0,19
|
|Euro
|18,1751
|18,1878
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,4317
|21,5392
|% 0,49
|
|Frank
|18,7864
|18,8996
|% 0,51
|
|Riyal
|4,8180
|4,8422
|% 0,13
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|11,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,62
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.897
|6.951
|36,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|17,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,66
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
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11:09SEYKM
Yüzde 5.65 oranında artışla 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 038, 351 adet işlem
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11:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 27 artarak (% 1.21 ) 3, 365
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11:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, EKGYO, TRKCM
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11:07XU100
Endeks 3, 094 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 13, 053.00 milyon TL de
-
11:07VAKFN
Yüzde 7.93 oranında artışla 3.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 075, 193 adet işlem