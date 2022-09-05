***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 10:10
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 02.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060050
BIST
13:483.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 35,80
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:4818,2344
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0187
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2344
En Düşük
18,1962
13:4818,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:481.002,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,11
|Açılış
|: 1.002,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:48
|ICBCT
|8,72
|100.306.999
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.901.687.173
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.424.823
|% 9,93
|
|INVEO
|18,57
|232.643.829
|% 9,88
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.442.254
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.761.509
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,76
|27.211.490
|% -9,03
|
|YKBNK
|8,17
|7.419.545.071
|% 0,74
|
|EREGL
|32,32
|6.307.982.038
|% 4,33
|
|AKBNK
|14,98
|4.836.652.173
|% 5,57
|
|EKGYO
|4,49
|4.813.076.269
|% 2,51
|
|SISE
|25,84
|3.931.756.947
|% 0,39
|
|EKGYO
|4,49
|4.813.076.269
|% 2,51
|
|YKBNK
|8,17
|7.419.545.071
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,28
|3.435.720.413
|% 6,64
|
|AKBNK
|14,98
|4.836.652.173
|% 5,57
|
|KRDMD
|13,88
|3.571.125.894
|% 7,76
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2189
|18,2344
|% 0,10
|
|Euro
|18,1102
|18,1206
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0367
|21,1422
|% 0,53
|
|Frank
|18,5015
|18,6130
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8357
|4,8600
|% 0,08
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,56
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.766
|6.823
|11,00
|
|Yarım
|3.297
|3.335
|4,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,29
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,74
|0,09
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-2,99
|