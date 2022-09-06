***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2022 09:32
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 05.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060337
BIST
11:143.339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -52,37
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.339
11:1418,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:1418,0935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0422
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:14998,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,41
|Açılış
|: 998,79
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:14
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|80.997.794
|% 9,95
|
|BRMEN
|3,76
|210.075
|% 9,94
|
|ORGE
|12,89
|40.451.396
|% 9,24
|
|MTRKS
|34,68
|7.368.876
|% -9,97
|
|ALKA
|65,80
|23.345.538
|% -6,73
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,29
|25.942.843
|% -6,33
|
|FADE
|9,34
|98.479.357
|% -5,66
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|THYAO
|73,60
|2.113.904.031
|% -0,07
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|YKBNK
|8,00
|3.188.234.955
|% -3,38
|
|EKGYO
|4,66
|1.597.782.789
|% 3,33
|
|AKBNK
|15,04
|2.490.955.432
|% -3,40
|
|ISCTR
|10,20
|1.439.706.796
|% -3,13
|
|VAKBN
|10,74
|1.371.684.089
|% 6,55
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2323
|18,2407
|% 0,03
|
|Euro
|18,0841
|18,0935
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9248
|21,0298
|% -0,04
|
|Frank
|18,4886
|18,6000
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8384
|4,8627
|% 0,07
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|0,95
|
|Altın Gr.
|999
|999
|1,41
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.763
|6.854
|14,00
|
|Yarım
|3.295
|3.345
|6,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.675
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,18
|92,18
|-0,65
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29KRDMA
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 770, 715 adet işlem
-
11:28FLAP
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 799, 453 adet işlem
-
11:27ISYAT
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 579, 051 adet işlem
-
11:26XU100
Endeks 3, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 02 altında . İşlem hacmi 27, 493.00 milyon TL de
-
11:26DMSAS
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 661, 119 adet işlem