***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2022 09:17
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 06.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060830
BIST
11:193.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 62,92
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:1918,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2436
En Düşük
18,2142
11:1918,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:191.007,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.007,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:17
|MTRKS
|38,14
|63.406.531
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.284.497
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|62.411.256
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,64
|23.301.098
|% 9,09
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|HEDEF
|10,36
|23.412.035
|% -4,95
|
|TSKB
|6,51
|40.273.348
|% -4,69
|
|SKBNK
|4,60
|35.465.562
|% -3,56
|
|SANEL
|10,12
|579.012
|% -3,25
|
|EKGYO
|5,02
|1.929.763.695
|% 2,87
|
|THYAO
|75,70
|1.620.024.314
|% 1,34
|
|YKBNK
|7,89
|1.223.106.572
|% 0,64
|
|AKBNK
|15,46
|1.207.300.932
|% -1,47
|
|EREGL
|31,94
|1.163.135.604
|% 3,90
|
|EKGYO
|5,02
|1.929.763.695
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,89
|1.223.106.572
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,50
|1.076.440.406
|% 3,13
|
|AKBNK
|15,46
|1.207.300.932
|% -1,47
|
|HALKB
|11,59
|773.217.326
|% 1,85
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2371
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2449
|18,2554
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,9084
|21,0133
|% -0,28
|
|Frank
|18,6082
|18,7203
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8370
|4,8613
|% 0,03
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-0,65
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.876
|-19,00
|
|Yarım
|3.316
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,21
|88,21
|0,21
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 19 artarak (% 2.04 ) 3, 804
-
11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, YKBNK
-
11:32XU100
Endeks 3, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 01 üstünde . İşlem hacmi 24, 694.00 milyon TL de
-
11:32VAKBN
Yüzde 6.63 oranında artışla 11.42 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 068, 416 adet işlem