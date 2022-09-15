***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 09:20
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 14.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063253
BIST
10:253.350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -12,79
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.359
En Düşük
3.318
10:2518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2950
En Düşük
18,2446
10:2518,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3107
En Düşük
18,2334
10:25975,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
979,74
En Düşük
974,70
BIST En Aktif Hisseler10:22
|COSMO
|50,60
|566.366
|% 10,00
|
|TRCAS
|15,66
|56.562.446
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|488.913
|% 9,96
|
|MERKO
|5,92
|22.337.310
|% 9,83
|
|ORCAY
|26,70
|45.700.863
|% 7,23
|
|NTHOL
|10,73
|7.367.046
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|27.548.877
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|69.647.204
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|26.175.322
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|3.567.676
|% -9,95
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|ASELS
|34,22
|800.333.182
|% 1,06
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|THYAO
|74,70
|545.592.240
|% 0,74
|
|YKBNK
|6,89
|670.396.670
|% -2,68
|
|ISCTR
|8,50
|836.305.896
|% -7,21
|
|EKGYO
|3,99
|301.302.606
|% 0,25
|
|AKBNK
|12,17
|710.600.558
|% -4,77
|
|ZOREN
|3,23
|156.704.942
|% 2,22
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2686
|18,2740
|% 0,05
|
|Euro
|18,2530
|18,2641
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,7846
|20,8888
|% -0,50
|
|Frank
|18,8945
|19,0083
|% -0,16
|
|Riyal
|4,8470
|4,8713
|% -0,04
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,90
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.625
|6.702
|-10,00
|
|Yarım
|3.228
|3.276
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,11
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|0,66
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37GARAN
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 21.58 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 998, 931 adet işlem
-
10:36NTHOL
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 678, 676 adet işlem
-
10:35AKBNK
Yüzde -5.48 oranında düşüşle 12.08 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 529, 516 adet işlem
-
10:34AKBNK
Yüzde -5.40 oranında düşüşle 12.09 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 939, 085 adet işlem
-
10:33XU100
Endeks 3, 351 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 35 altında . İşlem hacmi 7, 011.00 milyon TL de