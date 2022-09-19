***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 09:22
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 16.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063771
BIST
10:503.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 66,37
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.276
En Düşük
3.221
10:5018,3131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
10:5018,3754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
10:50984,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 984,68
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler10:50
|HKTM
|37,42
|33.083.867
|% 9,93
|
|PRDGS
|4,15
|16.116.537
|% 8,07
|
|PINSU
|8,65
|14.246.480
|% 7,59
|
|ORCAY
|27,92
|32.166.642
|% 7,38
|
|ZOREN
|3,52
|192.240.329
|% 7,32
|
|MERKO
|5,86
|28.780.175
|% -9,98
|
|TSKB
|3,97
|8.393.255
|% -9,98
|
|ISGYO
|13,85
|1.883.974
|% -9,95
|
|SKBNK
|3,46
|2.021.886
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|THYAO
|71,90
|896.502.945
|% 4,58
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|ASELS
|30,98
|756.382.181
|% 1,84
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|VAKBN
|8,51
|2.142.183.692
|% -9,08
|
|ISCTR
|8,17
|762.147.683
|% 3,55
|
|YKBNK
|7,13
|598.731.755
|% 5,79
|
|HALKB
|8,38
|712.387.488
|% -6,37
|
|EKGYO
|4,08
|309.961.727
|% 3,55
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2989
|18,3131
|% 0,10
|
|Euro
|18,3629
|18,3754
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8971
|21,0019
|% 0,37
|
|Frank
|18,9125
|19,0265
|% 0,25
|
|Riyal
|4,8537
|4,8780
|% 0,22
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-3,29
|
|Altın Gr.
|984
|985
|0,41
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.688
|6.781
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.303
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,59
|