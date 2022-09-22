***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 09:20
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 21.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064610
BIST
10:533.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 28,31
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.324
En Düşük
3.290
10:5318,4083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0897
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4083
En Düşük
18,3035
10:5318,0110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:53986,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,64
|Açılış
|: 986,54
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:53
|ULKER
|21,78
|123.521.850
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.181.549
|% 9,95
|
|SOKM
|22,52
|102.187.395
|% 8,58
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|MEGAP
|3,94
|71.703.613
|% 8,54
|
|PINSU
|6,50
|5.795.595
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|3.438.037
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.818.611
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|21.258.080
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,40
|1.082.768.288
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,96
|635.551.951
|% 2,57
|
|AKSEN
|34,14
|523.381.492
|% 4,53
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|681.227.524
|% 1,49
|
|HALKB
|8,07
|455.166.726
|% 3,46
|
|VAKBN
|8,10
|452.076.790
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,66
|87.140.651
|% 7,10
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3932
|18,4083
|% 0,49
|
|Euro
|17,9992
|18,0110
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,5126
|20,6154
|% -0,16
|
|Frank
|18,7072
|18,8199
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8795
|4,9040
|% 0,58
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-3,91
|
|Altın Gr.
|986
|986
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.663
|6.752
|-10,00
|
|Yarım
|3.247
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,24
|89,24
|-1,22
|
Seans Raporu
10:53
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11:08XU100
Endeks 3, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 12, 284.00 milyon TL de
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11:08TATGD
Yüzde 4.94 oranında artışla 28.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 737 adet işlem
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11:07SMRTG
Yüzde 5.78 oranında artışla 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 993 adet işlem
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11:05INVEO
Yüzde 5.45 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 812, 769 adet işlem
-
11:04MGROS
Yüzde 7.23 oranında artışla 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 868 adet işlem