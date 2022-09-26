***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 10:37
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 23.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065140
BIST
12:513.299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 38,52
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.304
En Düşük
3.265
12:5118,4821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
12:5117,7959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0617
|Açılış
|: 17,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
12:51970,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,60
|Açılış
|: 970,60
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,07
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler12:49
|BAGFS
|26,48
|135.524.232
|% 9,97
|
|GRNYO
|4,98
|8.521.955
|% 7,79
|
|ISFIN
|6,71
|25.816.534
|% 7,53
|
|DITAS
|27,88
|13.920.451
|% 6,57
|
|CRDFA
|3,61
|34.604.477
|% 5,56
|
|ISGYO
|8,19
|8.175.610
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|13.771.261
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,95
|637.119.434
|% -7,06
|
|SKBNK
|2,12
|811.405.365
|% -7,02
|
|SNGYO
|4,30
|37.203.691
|% -5,91
|
|THYAO
|71,10
|2.240.682.952
|% 2,45
|
|TSKB
|2,50
|1.925.564.627
|% -4,58
|
|SASA
|68,15
|1.849.446.672
|% 2,71
|
|YKBNK
|7,27
|1.497.140.696
|% 4,91
|
|GARAN
|19,54
|1.219.920.187
|% 1,40
|
|TSKB
|2,50
|1.925.564.627
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,12
|811.405.365
|% -7,02
|
|EKGYO
|4,02
|877.562.632
|% 2,29
|
|YKBNK
|7,27
|1.497.140.696
|% 4,91
|
|ZOREN
|3,95
|637.119.434
|% -7,06
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4691
|18,4855
|% 0,06
|
|Euro
|17,7764
|17,8003
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,9050
|20,0048
|% 1,23
|
|Frank
|18,6102
|18,7223
|% 0,56
|
|Riyal
|4,8985
|4,9230
|% 0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|11,75
|
|Altın Gr.
|971
|971
|8,25
|
|Cumhuriyet
|6.563
|6.662
|-47,00
|
|Tam
|6.599
|6.677
|-2,00
|
|Yarım
|3.211
|3.264
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,15
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|1,17
|