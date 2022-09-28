***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 09:47
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 27.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065566
BIST
12:013.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -30,42
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
12:0118,5456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
12:0118,0031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0167
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
12:01980,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -6,60
|Açılış
|: 980,93
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler12:01
|UFUK
|55,55
|1.311.738
|% 10,00
|
|IHAAS
|72,65
|3.986.873
|% 7,87
|
|MERKO
|6,42
|51.682.635
|% 7,54
|
|GESAN
|86,25
|240.661.306
|% 6,81
|
|BERA
|18,77
|230.537.404
|% 6,65
|
|ISGYO
|6,65
|8.696.657
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.139.702
|% -9,83
|
|KMPUR
|53,10
|120.193.887
|% -8,53
|
|USAK
|3,06
|25.158.878
|% -6,99
|
|BRMEN
|2,67
|18.690
|% -6,64
|
|THYAO
|68,55
|1.180.310.688
|% -0,58
|
|HEKTS
|57,85
|838.171.293
|% -2,77
|
|ASELS
|29,22
|819.078.725
|% 1,67
|
|SASA
|66,45
|746.403.762
|% -1,70
|
|YKBNK
|7,04
|697.718.706
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,78
|290.093.947
|% -4,30
|
|EKGYO
|3,90
|548.355.671
|% 0,78
|
|YKBNK
|7,04
|697.718.706
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,27
|284.980.555
|% -5,22
|
|TSKB
|2,35
|190.867.689
|% 0,43
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5428
|18,5456
|% 0,15
|
|Euro
|17,9846
|18,0031
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,9719
|20,0721
|% -0,57
|
|Frank
|18,7902
|18,9034
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9177
|4,9424
|% 0,42
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-15,69
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.628
|6.707
|-74,00
|
|Yarım
|3.225
|3.279
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.639
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|-1,19
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16CRDFA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 069, 514 adet işlem
-
12:15AVOD
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 660, 036 adet işlem
-
12:13DMSAS
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 626 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 3, 175 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 15, 407.00 milyon TL de
-
12:12USAK
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 014, 983 adet işlem