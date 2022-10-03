***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 09:29
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 30.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066517
BIST
10:593.479
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 87,04
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.479
En Düşük
3.409
10:5918,5813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0312
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,6115
En Düşük
18,4824
10:5918,3703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1433
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4007
En Düşük
18,1735
10:591.020,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,23
|Açılış
|: 1.020,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.021,92
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler10:58
|SASA
|78,40
|1.423.090.536
|% 9,96
|
|BALAT
|10,70
|15.301
|% 9,18
|
|AKSA
|65,20
|248.811.840
|% 8,67
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|SEKFK
|8,17
|26.961.710
|% 7,36
|
|KIMMR
|10,95
|33.857
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,99
|297.959
|% -6,98
|
|ULUFA
|4,30
|22.198.321
|% -4,44
|
|INFO
|12,18
|13.812.843
|% -4,09
|
|DENGE
|2,50
|17.378.938
|% -3,85
|
|THYAO
|80,85
|2.622.498.645
|% 4,12
|
|SASA
|78,40
|1.423.090.536
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,93
|1.328.461.874
|% 4,19
|
|VAKBN
|8,11
|1.307.942.273
|% 6,43
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|VAKBN
|8,11
|1.307.942.273
|% 6,43
|
|EKGYO
|4,25
|653.720.630
|% 0,24
|
|YKBNK
|8,17
|1.054.260.234
|% 5,15
|
|HALKB
|8,29
|1.065.724.355
|% 8,08
|
|TSKB
|2,70
|305.906.373
|% 1,89
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5749
|18,5823
|% 0,17
|
|Euro
|18,3648
|18,3770
|% 0,82
|
|Sterlin
|21,0938
|21,1996
|% 0,74
|
|Frank
|18,6915
|18,8041
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9273
|4,9520
|% 0,15
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|8,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|6,55
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.808
|6.874
|1,00
|
|Yarım
|3.317
|3.358
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.680
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|0,14
|