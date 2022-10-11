***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2022 09:16
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 10.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070589
BIST
10:293.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,81
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.568
10:2918,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6134
En Düşük
18,5241
10:2918,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
10:29997,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,06
|Açılış
|: 997,01
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler10:27
|GESAN
|104,20
|168.643.255
|% 9,97
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|12.931.350
|% 9,88
|
|HEKTS
|24,46
|328.602.998
|% 9,86
|
|USAK
|3,73
|45.744.526
|% 9,71
|
|MEGAP
|4,82
|10.093.249
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|10.093.249
|% -9,91
|
|UZERB
|40,00
|53.120
|% -4,53
|
|DESA
|30,84
|1.836.662
|% -4,40
|
|UFUK
|54,55
|444.895
|% -4,30
|
|ASELS
|32,86
|825.462.937
|% 1,86
|
|THYAO
|84,20
|592.034.902
|% -0,36
|
|KONTR
|96,10
|432.174.182
|% 5,90
|
|SASA
|84,25
|374.138.878
|% -1,00
|
|SISE
|29,18
|342.903.435
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,32
|273.312.353
|% 0,23
|
|YKBNK
|8,27
|276.525.032
|% -0,48
|
|AKFGY
|4,20
|141.083.479
|% 2,44
|
|ISCTR
|8,31
|247.074.599
|% 0,24
|
|HUNER
|6,47
|189.229.547
|% 3,52
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5921
|% 0,04
|
|Euro
|18,0579
|18,0724
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,4396
|20,5421
|% 0,52
|
|Frank
|18,6063
|18,7184
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% -0,02
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|2,65
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.716
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.273
|3.314
|5,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,20
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|0,00
|
Seans Raporu
10:27
daha fazla
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 8 kaybederek (% -0.07 ) 3, 907
-
10:42
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, TRKCM, SODA
-
10:42XU100
Endeks 3, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 014.00 milyon TL de
-
10:42YEOTK
Yüzde 7.51 oranında artışla 38.38 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 376, 343 adet işlem
-
10:41KRONT
Yüzde 5.79 oranında artışla 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 419, 058 adet işlem