***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 09:42
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 12.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071510
BIST
10:403.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 68,68
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.631
En Düşük
3.585
10:4018,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0472
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5891
En Düşük
18,5217
10:4018,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
10:40995,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 995,10
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler10:37
|PENTA
|440,00
|11.832.040
|% 10,00
|
|AZTEK
|18,95
|113.995.378
|% 9,98
|
|MZHLD
|83,20
|31.896.441
|% 8,83
|
|EMNIS
|55,85
|60.988
|% 8,34
|
|SMRTG
|92,85
|92.890.383
|% 8,15
|
|HKTM
|59,85
|28.394.276
|% -9,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|DNISI
|7,56
|12.906.401
|% -4,42
|
|KLRHO
|31,84
|105.620.623
|% -4,27
|
|TKFEN
|31,96
|179.892.778
|% -3,68
|
|THYAO
|89,80
|1.167.591.843
|% 2,05
|
|ISCTR
|8,52
|757.204.909
|% 3,65
|
|YKBNK
|8,70
|645.573.393
|% 3,94
|
|AKBNK
|13,42
|626.616.621
|% 3,15
|
|SASA
|87,70
|605.402.488
|% 0,34
|
|ISCTR
|8,52
|757.204.909
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,21
|316.842.482
|% 0,96
|
|YKBNK
|8,70
|645.573.393
|% 3,94
|
|AKBNK
|13,42
|626.616.621
|% 3,15
|
|TSKB
|2,52
|98.095.019
|% 2,86
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5786
|18,5924
|% 0,28
|
|Euro
|18,1377
|18,1487
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,8736
|20,9783
|% -0,46
|
|Frank
|18,5356
|18,6473
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,12
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|-1,23
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,61
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.723
|6.798
|8,00
|
|Yarım
|3.276
|3.323
|3,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.661
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|0,09
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|0,17
|