***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 12:08
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bil
14:013.888
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 40,28
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
14:0118,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
14:0118,2695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0225
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
14:01987,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,56
|Açılış
|: 986,91
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler14:01
|PENTA
|532,40
|78.669.062
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|77.803.887
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.122.455
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|110.544.775
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.156.033
|% 9,96
|
|KIMMR
|7,24
|10.291.524
|% -9,73
|
|OYYAT
|33,36
|105.636.966
|% -7,08
|
|SAYAS
|24,08
|84.063.450
|% -6,23
|
|SNPAM
|13,16
|177.909
|% -5,93
|
|SEKFK
|9,25
|12.891.529
|% -5,23
|
|THYAO
|98,20
|4.293.645.126
|% -0,25
|
|YKBNK
|9,98
|3.102.454.135
|% 2,78
|
|AKBNK
|15,30
|2.812.926.642
|% 3,03
|
|ASELS
|33,52
|2.773.450.481
|% 2,51
|
|EKGYO
|4,47
|2.549.039.585
|% -0,45
|
|EKGYO
|4,47
|2.549.039.585
|% -0,45
|
|YKBNK
|9,98
|3.102.454.135
|% 2,78
|
|TSKB
|2,70
|734.704.717
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,87
|445.571.946
|% -1,06
|
|ISCTR
|9,61
|2.150.485.441
|% 2,34
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5861
|18,5892
|% 0,05
|
|Euro
|18,2629
|18,2695
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,8745
|20,9792
|% -0,88
|
|Frank
|18,5646
|18,6765
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,07
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,94
|
|Altın Gr.
|988
|988
|1,38
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.755
|-26,00
|
|Tam
|6.685
|6.754
|25,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.653
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,70
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|0,03
|
Seans Raporu
14:01
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-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 3 artarak (% 1.07 ) 4, 264
-
14:16XU100
Endeks 3, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 55, 723.00 milyon TL de
-
14:16HLGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 545, 391 adet işlem
-
14:15AFYON
Yüzde 4.89 oranında artışla 5.36 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 414, 339 adet işlem
-
13:01XU100
Endeks seansı %0, 18 değişimle 3855 puandan