***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 09:12
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 18.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072788
BIST
10:353.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 25,82
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.908
En Düşük
3.878
10:3518,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6277
En Düşük
18,5562
10:3518,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
10:35974,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 974,94
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler10:35
|PENTA
|644,10
|12.660.878
|% 9,99
|
|SMRTG
|69,00
|35.270.661
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|177.073.285
|% 9,95
|
|TRCAS
|22,78
|52.591.086
|% 9,94
|
|MZHLD
|122,80
|20.296.710
|% 9,94
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ISSEN
|43,72
|10.460.492
|% -7,22
|
|ROYAL
|4,58
|446.654
|% -7,10
|
|DGATE
|14,11
|4.904.113
|% -3,69
|
|COSMO
|72,00
|4.294.150
|% -3,61
|
|THYAO
|99,30
|1.381.409.919
|% 1,95
|
|VAKBN
|8,83
|816.645.920
|% 2,67
|
|HALKB
|8,69
|763.471.554
|% 2,00
|
|ASELS
|32,74
|710.902.673
|% -0,06
|
|KONTR
|88,10
|675.341.296
|% -2,44
|
|EKGYO
|4,53
|629.400.102
|% 1,80
|
|VAKBN
|8,83
|816.645.920
|% 2,67
|
|HALKB
|8,69
|763.471.554
|% 2,00
|
|YKBNK
|9,75
|653.157.784
|% 0,21
|
|ODAS
|7,94
|518.004.837
|% 2,85
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6004
|% 0,02
|
|Euro
|18,2038
|18,2169
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,8123
|20,9166
|% 0,25
|
|Frank
|18,4074
|18,5183
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9325
|4,9573
|% 0,17
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|0,76
|
|Altın Gr.
|973
|974
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.716
|3,00
|
|Yarım
|3.233
|3.284
|2,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,28
|93,28
|0,87
|