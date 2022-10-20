***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2022 09:52
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 19.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073019
BIST
11:213.899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,33
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.915
En Düşük
3.888
11:2118,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
11:2118,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0123
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1503
11:21969,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,43
|Açılış
|: 969,85
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler11:20
|ALKA
|139,70
|19.051.308
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.766.510
|% 9,99
|
|ORGE
|24,04
|58.318.528
|% 9,97
|
|SMRTG
|75,85
|339.125.743
|% 9,93
|
|ERCB
|63,75
|203.125.762
|% 9,91
|
|ETILR
|8,56
|39.145.987
|% -7,76
|
|MZHLD
|115,80
|45.742.049
|% -4,85
|
|DAGHL
|28,84
|10.644.469
|% -3,87
|
|EPLAS
|23,48
|18.704.083
|% -3,77
|
|SMART
|8,14
|11.195.769
|% -3,55
|
|THYAO
|99,05
|1.958.538.614
|% 0,00
|
|TUPRS
|376,50
|1.312.733.331
|% 2,25
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|SISE
|31,00
|718.021.570
|% -1,15
|
|EKGYO
|4,49
|515.932.622
|% -0,22
|
|HALKB
|8,83
|743.687.595
|% 1,49
|
|ISGYO
|7,20
|583.895.258
|% 8,60
|
|YKBNK
|9,61
|781.548.325
|% -0,83
|
|VAKBN
|9,00
|707.560.032
|% 1,93
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5938
|18,6055
|% -0,01
|
|Euro
|18,1860
|18,1968
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,6948
|20,7985
|% -0,65
|
|Frank
|18,4089
|18,5198
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% 0,07
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-6,64
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.598
|6.707
|-2,00
|
|Yarım
|3.215
|3.271
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,33
|91,33
|-1,05
|