***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 10:01
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 21.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073450
BIST
14:234.006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,31
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:2318,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:2318,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0300
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:23982,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,16
|Açılış
|: 982,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:23
|VKING
|11,00
|5.228.276
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.732.939
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.038.061
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.154.319
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|6.525.620
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|229.860.270
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.035.808
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|63.128.097
|% -9,95
|
|THYAO
|101,40
|3.560.536.090
|% 1,91
|
|SISE
|33,22
|2.024.153.839
|% 2,34
|
|SASA
|105,50
|1.930.097.855
|% 5,50
|
|AKBNK
|15,85
|1.754.912.919
|% 2,52
|
|ASELS
|32,38
|1.746.663.848
|% 1,57
|
|SKBNK
|2,16
|664.553.997
|% 9,09
|
|TSKB
|3,15
|959.321.015
|% 8,62
|
|EKGYO
|4,67
|1.281.522.506
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,68
|1.688.422.116
|% 3,31
|
|ISCTR
|10,02
|1.583.299.932
|% 3,73
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6044
|18,6118
|% 0,16
|
|Euro
|18,3548
|18,3617
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,9946
|21,0999
|% 0,38
|
|Frank
|18,4885
|18,5999
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9344
|4,9591
|% 0,04
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|-6,00
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.701
|-37,00
|
|Tam
|6.629
|6.712
|-57,00
|
|Yarım
|3.230
|3.279
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|-0,24
|
|B. Petrol
|89,96
|89,96
|-1,25
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:38BRKSN
Yüzde 7.40 oranında artışla 13.64 lira fiyatla işlem gören hissede 487, 326 adet işlem
-
14:37POLHO
Yüzde 4.11 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 512, 219 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 03 artarak (% 1.15 ) 4, 400
-
14:36
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VKING, TSPOR
-
14:36XU100
Endeks 4, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 45, 466.00 milyon TL de