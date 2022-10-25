***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2022 09:49
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 24.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073776
BIST
17:303.981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 5,63
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.959
17:3018,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
17:3018,6728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1220
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
17:30998,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,39
|Açılış
|: 998,18
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler17:28
|HEDEF
|11,00
|49.710.455
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|23.173.317
|% 10,00
|
|BRYAT
|783,60
|100.274.429
|% 9,99
|
|TUREX
|16,07
|30.959.581
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|191.086.391
|% 9,98
|
|AGYO
|7,53
|60.097.224
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,65
|3.825.318
|% -5,91
|
|ACSEL
|58,85
|71.425.563
|% -5,08
|
|ALKA
|37,54
|301.711.394
|% -4,96
|
|THYAO
|100,10
|4.715.941.405
|% -0,40
|
|AKBNK
|15,77
|3.149.167.505
|% 1,61
|
|ASELS
|32,82
|2.821.148.548
|% 2,88
|
|TUPRS
|367,00
|2.363.021.507
|% -2,00
|
|SISE
|33,58
|2.300.829.718
|% -0,71
|
|EKGYO
|4,56
|1.752.673.473
|% 0,66
|
|TSKB
|3,11
|1.056.638.617
|% -2,20
|
|SKBNK
|2,10
|709.470.207
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,77
|3.149.167.505
|% 1,61
|
|ODAS
|8,02
|1.518.319.813
|% 4,02
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6006
|18,6078
|% 0,03
|
|Euro
|18,6547
|18,6674
|% 0,63
|
|Sterlin
|21,4790
|21,5868
|% 0,95
|
|Frank
|18,7416
|18,8545
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,03
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|14,26
|
|Altın Gr.
|998
|998
|9,02
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.708
|6.775
|17,00
|
|Yarım
|3.269
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,13
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|0,98
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43MAGEN
Yüzde 6.74 oranında artışla 24.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050, 772 adet işlem
-
17:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, TUPRS
-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 94 kaybederek (% -0.08 ) 3, 514
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, METUR, GOLTS, SUMAS, BRYAT, DERHL, ULUUN, CRFSA, TUREX, ADEL
-
17:42
KTSKR, NATEN, EGEPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında