***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 10:36
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 25.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074257
BIST
18:053.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
0
En Düşük
0
18:0518,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0103
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,7580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0124
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,8400
En Düşük
18,6721
18:05994,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,71
|Açılış
|: 994,71
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|ACSEL
|60,15
|78.165.313
|% 0,00
|
|ADEL
|45,94
|21.880.743
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|129.639.150
|% 0,00
|
|AGYO
|7,53
|61.195.203
|% 0,00
|
|AFYON
|6,57
|139.421.757
|% 0,00
|
|THYAO
|98,80
|5.712.142.582
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ASELS
|33,22
|3.336.474.203
|% 0,00
|
|SISE
|34,00
|2.893.353.413
|% 0,00
|
|TUPRS
|367,90
|2.731.244.097
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,57
|1.962.743.624
|% 0,00
|
|TSKB
|3,09
|1.121.343.746
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,08
|748.271.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,78
|3.563.391.418
|% 0,00
|
|ODAS
|7,95
|1.650.968.009
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6090
|% 0,01
|
|Euro
|18,7207
|18,7469
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,4989
|21,6067
|% -0,30
|
|Frank
|18,7486
|18,8615
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9347
|4,9595
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,97
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.681
|6.782
|32,00
|
|Tam
|6.691
|6.767
|-1,00
|
|Yarım
|3.260
|3.305
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.656
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,50
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:03XU100
Endeks 3, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 64, 276.00 milyon TL de
-
10:01OLMK
Yüzde 9.97 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 347, 888 adet işlem
-
17:59BJKAS
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 852, 783 adet işlem
-
17:58ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 631, 633 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TCELL, TOASO