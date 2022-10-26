***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 10:36
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 25.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074257
BIST
15:353.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,35
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3518,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3518,6758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0946
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:35993,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,84
|Açılış
|: 993,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:35
|FONET
|13,75
|136.500.469
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.026.795
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.155.565
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,61
|29.976.342
|% -6,61
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,50
|6.921.400.886
|% 0,71
|
|AKBNK
|15,37
|2.539.137.954
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.045.955.577
|% 1,87
|
|SISE
|33,50
|2.015.996.031
|% -1,47
|
|EREGL
|30,22
|1.813.199.670
|% -1,88
|
|TSKB
|3,10
|891.450.201
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,49
|1.253.277.440
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|363.528.078
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.539.137.954
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.045.955.577
|% 1,87
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6147
|% 0,04
|
|Euro
|18,6638
|18,6758
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,4710
|21,5787
|% -0,43
|
|Frank
|18,6986
|18,8113
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,15
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-8,54
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.646
|6.746
|-36,00
|
|Tam
|6.677
|6.734
|-34,00
|
|Yarım
|3.254
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,37
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,27
|94,27
|0,48
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:50OZRDN
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 14.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 358, 854 adet işlem
-
15:49KFEIN
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 287 adet işlem
-
15:48XU100
Endeks 3, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 47, 742.00 milyon TL de
-
15:46HUNER
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 901 adet işlem
-
15:45DOGUB
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 047 adet işlem