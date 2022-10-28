***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 09:53
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 27.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074945
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35983,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,53
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5916
|18,5935
|% -0,03
|
|Euro
|18,4776
|18,5622
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5328
|21,6408
|% 0,48
|
|Frank
|18,5955
|18,7075
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-18,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.216
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında