***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 10:07
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 28.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075154
BIST
13:344.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 94,72
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
13:3418,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
13:3418,5036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
13:34989,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 12,26
|Açılış
|: 989,12
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,67
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:34
|AKCNS
|48,40
|54.958.388
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.462.235
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|53.341.036
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|265.408.228
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|DYOBY
|20,38
|140.718.503
|% -9,18
|
|YKSLN
|10,85
|85.651.336
|% -8,67
|
|PNSUT
|46,66
|60.437.634
|% -8,33
|
|VERTU
|32,96
|129.285.194
|% -7,93
|
|KRTEK
|25,20
|75.024.668
|% -7,89
|
|THYAO
|103,00
|3.460.502.898
|% 1,68
|
|SASA
|126,60
|2.425.958.266
|% 5,32
|
|SISE
|33,76
|2.003.181.895
|% 1,63
|
|ASELS
|33,36
|1.710.261.582
|% 3,54
|
|AKBNK
|15,10
|1.705.665.318
|% 3,28
|
|EKGYO
|4,51
|1.634.445.476
|% 2,27
|
|YKBNK
|9,49
|1.371.057.219
|% 3,04
|
|ISCTR
|9,54
|1.246.929.027
|% 2,36
|
|DOHOL
|6,10
|718.077.908
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,10
|1.705.665.318
|% 3,28
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6165
|18,6237
|% 0,09
|
|Euro
|18,4926
|18,5036
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4294
|21,5369
|% 0,80
|
|Frank
|18,6956
|18,8083
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,12
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|18,11
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,70
|
|Cumhuriyet
|6.606
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.642
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.236
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,88
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,94
|0,47
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|1,67
|