***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 11:23
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 31.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075828
BIST
12:034.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 25,22
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:0318,6218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0357
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:0318,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0778
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:03989,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,12
|Açılış
|: 989,34
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,10
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:03
|VAKKO
|37,26
|12.699.438
|% 9,98
|
|NTGAZ
|35,86
|165.086.536
|% 9,93
|
|AFYON
|6,98
|132.870.201
|% 9,92
|
|AKCNS
|53,20
|31.184.363
|% 9,92
|
|MNDTR
|24,98
|142.136.449
|% 9,37
|
|MARTI
|5,57
|19.950.384
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,20
|154.531.621
|% -7,40
|
|LIDER
|45,08
|29.634.556
|% -6,59
|
|HEDEF
|13,82
|57.735.250
|% -6,43
|
|THYAO
|101,30
|2.039.726.816
|% -1,07
|
|SASA
|127,90
|1.904.117.872
|% -2,74
|
|ASELS
|33,56
|1.362.867.645
|% 0,66
|
|TUPRS
|396,10
|1.045.357.772
|% 1,56
|
|PETKM
|13,95
|935.912.059
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,56
|672.332.013
|% 1,11
|
|ODAS
|8,25
|792.834.086
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,01
|92.935.878
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,01
|177.017.342
|% 0,50
|
|IHLAS
|0,86
|71.138.895
|% 6,17
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6142
|18,6218
|% 0,19
|
|Euro
|18,4182
|18,4370
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3695
|21,4766
|% 0,39
|
|Frank
|18,5915
|18,7034
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,13
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|5,75
|
|Altın Gr.
|989
|989
|4,02
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.648
|6.703
|8,00
|
|Yarım
|3.239
|3.277
|4,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,69
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|0,08
|