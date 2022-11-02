***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 10:19
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 01.11.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076115
BIST
15:184.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 26,12
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:1818,6203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:1818,1969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0878
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:18972,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,19
|Açılış
|: 972,26
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:18
|KAREL
|23,32
|134.293.030
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.800.546
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.155.154
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.104.056
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|DMSAS
|8,25
|52.007.940
|% -7,82
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|401,40
|49.345.184
|% -7,02
|
|THYAO
|101,80
|7.438.932.489
|% 0,99
|
|TUPRS
|405,00
|4.030.335.880
|% 2,53
|
|ASELS
|35,00
|3.075.131.317
|% -2,45
|
|SASA
|135,60
|3.056.382.108
|% 7,28
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|EKGYO
|4,53
|1.140.258.627
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,91
|1.703.886.536
|% -0,11
|
|ISCTR
|8,85
|1.486.175.247
|% -1,34
|
|IHLAS
|0,82
|129.413.569
|% -4,65
|
|PETKM
|14,00
|2.023.395.892
|% 0,57
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6203
|% 0,02
|
|Euro
|18,1868
|18,1969
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,8572
|20,9618
|% -1,40
|
|Frank
|18,3080
|18,4183
|% -0,99
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% -0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-13,29
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-6,87
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.559
|6.616
|-61,00
|
|Yarım
|3.196
|3.235
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,12
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|-0,80
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 69 artarak (% 0.58 ) 3, 603
-
15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, ADEL, KAREL, TMPOL, MIATK, DOKTA, ERCB
-
15:33
MZHLD, ADESE, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
GLCVY, FROTO, AFYON değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:33
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 118 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem