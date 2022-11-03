***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 10:21
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 02.11.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076457
BIST
14:584.184
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 78,40
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
14:5818,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
14:5818,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0788
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
14:58988,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 13,57
|Açılış
|: 988,78
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
990,11
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler14:56
|MIATK
|83,15
|54.740.275
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|4.381.895
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.659.663
|% 9,96
|
|EREGL
|33,28
|6.009.327.693
|% 9,91
|
|LUKSK
|83,20
|22.424.806
|% 9,62
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,88
|135.379.703
|% -8,86
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|COSMO
|81,80
|1.904.040
|% -7,05
|
|THYAO
|104,10
|7.564.803.323
|% 2,26
|
|EREGL
|33,28
|6.009.327.693
|% 9,91
|
|TUPRS
|426,70
|3.317.653.110
|% 4,71
|
|KRDMD
|13,03
|3.188.185.386
|% 7,60
|
|SASA
|144,50
|2.185.577.657
|% 6,33
|
|EKGYO
|4,59
|1.250.238.670
|% 1,32
|
|KRDMD
|13,03
|3.188.185.386
|% 7,60
|
|EREGL
|33,28
|6.009.327.693
|% 9,91
|
|HALKB
|8,40
|1.049.616.776
|% 2,31
|
|ISCTR
|8,77
|1.084.881.269
|% 0,80
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6167
|18,6254
|% 0,06
|
|Euro
|18,2481
|18,2580
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,8131
|20,9175
|% 0,51
|
|Frank
|18,4355
|18,5465
|% 0,79
|
|Riyal
|4,9403
|4,9650
|% 0,06
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|22,07
|
|Altın Gr.
|988
|988
|13,09
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.685
|68,00
|
|Tam
|6.616
|6.673
|39,00
|
|Yarım
|3.224
|3.264
|20,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,96
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,25
|
|B. Petrol
|97,69
|97,69
|3,02
|
Seans Raporu
14:56
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15:11KRDMD
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Endeks 4, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 86 üstünde . İşlem hacmi 55, 651.00 milyon TL de
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15:09RHEAG
Yüzde 5.10 oranında artışla 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 269, 384 adet işlem
-
15:08INVEO
Yüzde 6.07 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 702, 233 adet işlem