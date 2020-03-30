GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

30.03.2020 18:17
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alım Bildirimi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2017
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 100.000 0,5 0,68 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 100.000 0,5 0,65 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 40.000 0,2 0,63 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 144.927 0,72 0,68 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 144.927 0,72 0,689 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 10.146 0,05 0,69 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 98.817 0,49 0,65 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 387.666 1,94 0,66 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 273.517 1,37 0,67 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 21.05.2019 97.441 0,487 0,61 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 21.05.2019 102.559 0,512 0,62 Yoktur
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.06.2019 149.465 0,74 0,69 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.06.2019 1.350.535 6,75 0,7 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 27.08.2019 167.396 0,83 0,76 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 27.08.2019 482.604 2,41 0,77 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 100.000 0,5 0,71 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 235.135 1,17 0,72 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 64.865 0,32 0,74 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 97.785 0,48 0,86 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 38.666 0,19 0,87 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 34.162 0,17 0,88 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 38.034 0,19 0,89 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 154.865 0,77 0,9 Yoktur.
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 436.488 2,18 0,91 Yoktur.

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli kararına istinaden şirketimiz paylarında yapılan geri alım bildirimi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833393


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0588.059
Değişim :  -0,07% |  -65,58
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.812 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 2,86 14.698.969 % 10,00  
KERVT 3,19 43.181.686 % 10,00  
GSDHO 1,10 33.591.453 % 10,00  
DITAS 9,68 2.403.934 % 10,00  
KNFRT 6,60 11.519.245 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1325 8,1732 % 1,64  
Frank 6,8268 6,8679 % 1,02  
Riyal 1,7458 1,7546 % 1,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.620 1.621 -7,70  
Altın Gr. 343 344 5,55  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,93 13,96 -0,50  
Gümüş Gr. 2,96 2,96 -0,04  
B. Petrol 26,14 26,14 -1,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru