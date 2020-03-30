***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri Alım Bildirimi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarına ilave likidite sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2017Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 4.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 100.000 0,5 0,68 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 100.000 0,5 0,65 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 05.12.2018 40.000 0,2 0,63 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 144.927 0,72 0,68 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 144.927 0,72 0,689 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.12.2018 10.146 0,05 0,69 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 98.817 0,49 0,65 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 387.666 1,94 0,66 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 13.05.2019 273.517 1,37 0,67 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 21.05.2019 97.441 0,487 0,61 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 21.05.2019 102.559 0,512 0,62 YokturB Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.06.2019 149.465 0,74 0,69 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 18.06.2019 1.350.535 6,75 0,7 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 27.08.2019 167.396 0,83 0,76 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 27.08.2019 482.604 2,41 0,77 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 100.000 0,5 0,71 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 235.135 1,17 0,72 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 23.03.2020 64.865 0,32 0,74 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 97.785 0,48 0,86 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 38.666 0,19 0,87 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 34.162 0,17 0,88 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 38.034 0,19 0,89 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 154.865 0,77 0,9 Yoktur.B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 30.03.2020 436.488 2,18 0,91 Yoktur.Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 15/02/2017 tarihli kararına istinaden şirketimiz paylarında yapılan geri alım bildirimi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833393BIST