Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.09.2020 17:40
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025 107.358,9 107.358,900 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 19.892.641,1 19.892.641,100 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 20.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
-Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %100 oranında 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
-Şirket ortaklarımızın yeni pay alma haklarının, 1 adet nominal değerli payın 1-TL üzerinden kullandırılmasına,
-Sermaye artırımında (A) grubu pay sahibine (A) grubu, (B) grubu pay sahibine (B) grubu pay verilmesine,
-Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan Borsada satılmasına ve bu işlem için aracı kurum ile sözleşme imzalanmasına,
-Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruların yapılmasına ve KAP'da duyurulmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876017


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.087
Değişim :  -2,24% |  -24,93
Açılış :  1.112  
Önceki Kapanış :  1.112  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.086
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.948,10 1.743.550 % 10,00  
DNISI 8,91 10.059.702 % 10,00  
TACTR 8,91 2.068.528 % 10,00  
YBTAS 15.185,60 1.685.602 % 10,00  
TKURU 531,30 1.637.998 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6202 7,6262 % 0,94  
Euro 8,9577 8,9682 % 0,07  
Sterlin 9,7224 9,7712 % -0,08  
Frank 8,2897 8,3396 % 0,43  
Riyal 2,0260 2,0362 % 0,88  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -42,68  
Altın Gr. 467 467 -6,87  
Cumhuriyet 3.101 3.148 -52,00  
Tam 3.088 3.165 -51,60  
Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 -2,31  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,53  
B. Petrol 41,24 41,24 -1,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru