***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.03.2021 18:11
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyeliği-Yönetim Kur.Başkan Yardımcılığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MİCHAEL BURAK ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.03.2021 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
Osman DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 01.08.2013 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/300947 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
GÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664780 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914565
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
18:057,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1077
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,4037
En Düşük
7,2702
18:058,9181
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1277
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,9181
En Düşük
8,7606
18:05408,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 4,53
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
409,14
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EPLAS
|49,28
|13.292.705
|% 10,00
|
|SEKFK
|12,98
|94.184.931
|% 10,00
|
|AYEN
|8,91
|96.414.448
|% 10,00
|
|ISATR
|227.690,00
|227.690
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.050,00
|6.908.024
|% 10,00
|
|CASA
|203,50
|3.858.360
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,26
|347.296
|% -10,00
|
|EMNIS
|28,64
|3.384.648
|% -9,99
|
|MERIT
|324,50
|2.787.476
|% -9,99
|
|KSTUR
|352,20
|1.505.112
|% -9,99
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|KOZAL
|130,60
|1.754.065.742
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,42
|1.934.896.096
|% 2,98
|
|THYAO
|14,81
|5.371.625.981
|% 7,32
|
|PETKM
|5,54
|1.997.691.065
|% 2,97
|
|SISE
|7,73
|2.182.910.027
|% 1,84
|
|KARSN
|4,70
|1.101.592.358
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3963
|7,4037
|% 1,48
|
|Euro
|8,9081
|8,9181
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,2266
|10,2779
|% 1,03
|
|Frank
|8,0103
|8,0585
|% 0,87
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-0,21
|
|Altın Gr.
|407
|407
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,02
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DGKLB
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 236, 780 adet işlem
-
17:58DGGYO
Yüzde 8.86 oranında artışla 10.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 063 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 32, 693.00 milyon TL de
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17:57ERSU
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 444, 039 adet işlem
-
17:56ITTFH
Yüzde 5.45 oranında artışla 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 870, 552 adet işlem