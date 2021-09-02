***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2021 10:46
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Handan Dilan ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.09.2021 0 312 201 88 00 handan.ozbilen@euroyatirim.com.tr Spf Düzey 3 207818
Hulya YİĞİT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 30.01.2019 0 312-201 88 00 hulya.yigit@euroyatirim.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961396
BIST
15:281.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,60
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
15:288,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
15:289,8598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0093
|Açılış
|: 9,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
15:28484,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,85
|Açılış
|: 484,41
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
486,53
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OYLUM
|4,40
|33.637.083
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|231.836
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|5.312.113
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.140.949
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.485.009
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|EDATA
|13,01
|61.793.610
|% -5,52
|
|GLRYH
|2,44
|5.045.116
|% -5,43
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|LUKSK
|48,18
|11.275.665
|% -5,25
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|SASA
|28,30
|471.796.361
|% 0,35
|
|EREGL
|18,18
|325.255.148
|% -1,25
|
|KRDMD
|7,64
|275.173.465
|% -0,78
|
|ZOREN
|1,75
|215.407.580
|% 7,36
|
|AKYHO
|2,44
|186.722.257
|% -2,01
|
|ODAS
|1,54
|108.569.013
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|802.618.474
|% -0,39
|
|GARAN
|9,78
|580.489.344
|% -0,81
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2903
|8,2959
|% 0,26
|
|Euro
|9,8473
|9,8517
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4642
|11,5217
|% 0,43
|
|Frank
|9,0515
|9,1060
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2098
|2,2209
|% 0,44
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,11
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|5,00
|
|Tam
|3.185
|3.265
|3,09
|
|Yarım
|1.539
|1.580
|1,50
|
|Çeyrek
|772
|790
|0,75
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,11
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,07
|
|B. Petrol
|73,49
|73,49
|0,46
|