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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2021 10:46



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Handan Dilan ÖZBİLEN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 02.09.2021 0 312 201 88 00 handan.ozbilen@euroyatirim.com.tr Spf Düzey 3 207818
Hulya YİĞİT Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 30.01.2019 0 312-201 88 00 hulya.yigit@euroyatirim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961396


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:281.467
Değişim :  -0,85% |  -12,60
Açılış :  1.480  
Önceki Kapanış :  1.479  
En Yüksek
1.482 En Düşük
1.465
BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYLUM 4,40 33.637.083 % 10,00  
YEOTK 22,00 231.836 % 10,00  
ARMDA 58,35 5.312.113 % 9,99  
TGSAS 16,19 42.140.949 % 9,99  
FRIGO 20,58 72.485.009 % 9,99  
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15:25 Alış Satış %  
Dolar 8,2903 8,2959 % 0,26  
Euro 9,8473 9,8517 % 0,01  
Sterlin 11,4642 11,5217 % 0,43  
Frank 9,0515 9,1060 % 0,39  
Riyal 2,2098 2,2209 % 0,44  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 5,11  
Altın Gr. 485 485 3,24  
Cumhuriyet 3.202 3.250 5,00  
Tam 3.185 3.265 3,09  
Yarım 1.539 1.580 1,50  
Çeyrek 772 790 0,75  
Gümüş.Ons 24,06 24,11 0,18  
Gümüş Gr. 6,43 6,44 0,07  
B. Petrol 73,49 73,49 0,46  
Seans Raporu 15:25
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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