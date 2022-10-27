***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2022 18:10
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 27.10.2022 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye Değil -
MİCHAEL BURAK ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.03.2021 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
GÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664780 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
SEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.08.2022 İcrada Görevli Değil - Bağımsız yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050183 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074727
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5825
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0450
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35981,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -12,67
|Açılış
|: 981,47
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
980,06
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5769
|18,5836
|% -0,08
|
|Euro
|18,4825
|18,5111
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,4621
|21,5697
|% 0,15
|
|Frank
|18,5718
|18,6837
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9294
|4,9541
|% -0,08
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-20,83
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-12,68
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.588
|6.670
|-66,00
|
|Yarım
|3.210
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,51
|93,51
|-1,53
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:59
MIPAZ, CEMTS, RNPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MZHLD, CANTE, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında