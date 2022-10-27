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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.10.2022 18:10
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Orkun ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.06.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Yönetim Kurulu Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SELİNA ÖZLEM ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 27.10.2022 İcrada Görevli - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Hayır Bağımsız Üye Değil -
MİCHAEL BURAK ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 02.03.2021 İcrada Görevli Yoktur. Yoktur. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yoktur.
GÜLNUR BERBER CİVELEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 01.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664780 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı
SEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.08.2022 İcrada Görevli Değil - Bağımsız yönetim kurulu üyeliği Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050183 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074727


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Tam 6.588 6.670 -66,00  
Yarım 3.210 3.262 -32,00  
Çeyrek 1.610 1.630 -17,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,18 -0,44  
Gümüş Gr. 11,44 11,46 -0,27  
B. Petrol 93,51 93,51 -1,53  
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