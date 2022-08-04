***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/08/2022Karar Sayısı2022/15Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ (II-14.)'NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI-Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği ve TMS/TFRS'ye göre hazırlanan şirketimizin 30 HAZİRAN 2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.ŞOrkun ŞAHİN Ali ARSLANYönetim Kur.Bşk. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051988BIST