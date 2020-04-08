***ETYAT* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
08.04.2020 16:45
***ETYAT******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ETYAT, FENER
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ETYAT 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 20.000,000
FENER 2 FENERBAHÇE FUTBOL A.S. E YALÇIN ISIKYILDIZ 1.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836558
BIST
16:5192.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 486,28
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:516,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0298
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:517,4048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0391
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
16:51361,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,41
|Açılış
|: 361,00
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.091.976
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|24.114.113
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.257.049
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.501.504
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,52
|882.670.285
|% 5,56
|
|ASELS
|24,78
|735.743.517
|% 1,56
|
|THYAO
|9,56
|701.183.631
|% 0,31
|
|SASA
|9,05
|579.001.638
|% 1,23
|
|GARAN
|7,86
|544.319.788
|% 0,64
|
|GSRAY
|2,37
|342.991.689
|% 1,28
|
|ISFIN
|3,04
|302.735.319
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,03
|99.021.548
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,50
|315.941.491
|% 3,86
|
|YKBNK
|1,88
|161.500.060
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3776
|8,4196
|% 0,69
|
|Frank
|6,9674
|7,0094
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,46
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,10
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,42
|32,42
|0,55
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