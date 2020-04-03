***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
03.04.2020 08:59
***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETYAT]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834471
BIST
11:5389.277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -233,96
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:536,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0921
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:537,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0367
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:53347,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,11
|Açılış
|: 347,53
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.325.785
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.716.825
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.259.734
|% -9,87
|
|ULAS
|1,58
|2.651.389
|% -9,20
|
|DAGI
|2,09
|6.135.041
|% -8,73
|
|PETKM
|3,37
|272.809.344
|% -2,60
|
|TUPRS
|85,20
|260.058.544
|% 3,09
|
|ASELS
|23,32
|232.097.116
|% 0,78
|
|GARAN
|7,48
|202.097.944
|% -1,58
|
|ARCLK
|14,00
|162.517.451
|% 4,87
|
|PETKM
|3,37
|272.809.344
|% -2,60
|
|GSRAY
|2,06
|141.935.499
|% -6,36
|
|IHLGM
|0,99
|57.740.750
|% -1,00
|
|KARSN
|1,31
|63.532.081
|% 0,77
|
|YKBNK
|1,82
|81.437.065
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2218
|8,2630
|% 0,57
|
|Frank
|6,8334
|6,8746
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7772
|1,7861
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-2,96
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,34
|14,38
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|31,01
|31,01
|1,07
|
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