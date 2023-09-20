***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2023 09:04
***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ETYAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mithat Yivli tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196323
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0342
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1970
En Düşük
26,9665
18:0528,9273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0852
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
18:051.678,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.678,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0390
|% 0,13
|
|Euro
|28,9117
|28,9273
|% 0,30
|
|Sterlin
|33,2833
|33,4502
|% -0,28
|
|Frank
|29,9832
|30,1638
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1844
|7,2204
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,54
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.062
|11.156
|-10,00
|
|Yarım
|5.548
|5.601
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.801
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,11
|20,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem