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***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

10.04.2020 20:24
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***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) pay piyasasında 27.03.2020-09.04.2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "@borsakralresmi" adlı twitter hesabı ve "Borsa Kral" uygulaması üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik paylaşımlarla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında 13.04.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Hülya SÖZÜBİR 25151159
Olcay DAKAK 28707366
Nilgün DAKAK 32924343
Rasim SÖZÜBİR 25048125
Yalçın IŞIKYILDIZ 28169037
Burak SÖZÜBİR 44016141 
Karar 2020/23 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837306


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Tam 2.386 2.450 4,70  
Yarım 1.161 1.192 0,40  
Çeyrek 582 596 0,40  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
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