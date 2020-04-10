***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ETYAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ETYAT]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ETYAT) pay piyasasında 27.03.2020-09.04.2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "@borsakralresmi" adlı twitter hesabı ve "Borsa Kral" uygulaması üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik paylaşımlarla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen yatırımcılar hakkında 13.04.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoHülya SÖZÜBİR 25151159Olcay DAKAK 28707366Nilgün DAKAK 32924343Rasim SÖZÜBİR 25048125Yalçın IŞIKYILDIZ 28169037Burak SÖZÜBİR 44016141Karar 2020/23 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837306BIST