***ETYAT* *MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
14.04.2020 12:10
***ETYAT******MTRYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ETYAT, MTRYO]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EURO TREND YAT. ORT. 66 15/04/2020
METRO YAT. ORT. 95 15/04/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837737
BIST
15:0397.808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.409,75
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:036,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7965
En Düşük
6,7646
15:037,4481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0650
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4481
En Düşük
7,3720
15:03376,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,06
|Açılış
|: 376,05
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
376,60
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.071.396
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|13.080.975
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.834.606
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,96
|28.636.536
|% -8,97
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|IHEVA
|2,35
|108.610.468
|% -8,56
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|ASELS
|26,12
|1.019.572.878
|% 4,73
|
|PGSUS
|60,95
|541.297.329
|% 8,84
|
|GARAN
|8,53
|435.699.332
|% 0,83
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|424.600.555
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,09
|147.432.971
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|77.835.606
|% 1,67
|
|THYAO
|10,77
|1.342.320.658
|% 5,69
|
|YKBNK
|2,04
|208.203.993
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5041
|8,5467
|% 0,78
|
|Frank
|7,0288
|7,0712
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8005
|1,8095
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|7,71
|
|Altın Gr.
|375
|376
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.402
|2.461
|16,90
|
|Tam
|2.469
|2.532
|17,50
|
|Yarım
|1.201
|1.232
|8,50
|
|Çeyrek
|602
|616
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,59
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|31,55
|31,55
|-0,19
|