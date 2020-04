***ETYAT* *RALYH* *INFO* *GUBRF* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ETYAT******RALYH******INFO******GUBRF******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, ETYAT, GUBRF, INFO, RALYHSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET BILGI 3.040,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AHMET KASA 320,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E FATMA YILDIZ 320,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E KAMIL YILMAZ 2.240,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E MUZAFFER KIRAN 3.360,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DEMIR 10.240,000ETYAT 7 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 340.000,000ETYAT 8 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 590.333,000ETYAT 9 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 23.500,000GUBRF 10 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E RASIM SÖZÜBIR 19.501,000INFO 11 INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E SIBEL GÖKALP 1.818.384,000RALYH 12 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E EMRAH BILGIÇ 3.580,000RALYH 13 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E EMRAH BILGIÇ 17.940,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835984BIST