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***ETYAT* *RALYH* *INFO* *GUBRF* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

07.04.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT******RALYH******INFO******GUBRF******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, ETYAT, GUBRF, INFO, RALYH

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET BILGI 3.040,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AHMET KASA 320,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E FATMA YILDIZ 320,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E KAMIL YILMAZ 2.240,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E MUZAFFER KIRAN 3.360,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DEMIR 10.240,000
ETYAT 7 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 340.000,000
ETYAT 8 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 590.333,000
ETYAT 9 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E RASIM SÖZÜBIR 23.500,000
GUBRF 10 GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. E RASIM SÖZÜBIR 19.501,000
INFO 11 INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E SIBEL GÖKALP 1.818.384,000
RALYH 12 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E EMRAH BILGIÇ 3.580,000
RALYH 13 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E EMRAH BILGIÇ 17.940,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835984


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IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3370 8,3788 % 0,90  
Frank 6,9558 6,9977 % 0,87  
Riyal 1,7959 1,8049 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,86  
Altın Gr. 359 359 -3,18  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,55 32,55 -0,50  
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